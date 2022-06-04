В рамках уголовного дела по факту беспорядков на перекрестке Прошяна-Демирчяна задержаны 13 человек. СК

В Главном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков во время очередного митинга на улице Прошяна в Ереване, организованного 3 июня 2022 годадвижением политической оппозиции «Сопротивление».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Следственный комитет, сообщая, что проводятся необходимые следственные и судебные действия с целью выяснения всех обстоятельств данного дела.

В ходе предварительного следствия установлено, что в момент проведения митинга, организованного лидерами движения «Сопротивление», участники пытались разорвать цепь милиции на пересечении улиц Прошяна и Демирчяна и перейти к Национальному Собранию РА.

Около 20:30 часов участники митинга, не подчинившись законным требованиям полиции, устроили массовые беспорядки: били их камнями, металлическими прутьями, бутылками, а также другими предметами, применяя к ним насилие, пытаясь пробить милицейскую стену и создавая угрозу общественной безопасности.

В результате действий участников массового беспорядка более четырех десятков сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, часть из них в настоящее время получает стационарное лечение.

В Следственном комитете отмечают, что действия участников массовых беспорядков были пресечены в результате вмешательства сил полиции, осуществляющих там службу.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты многочисленные камни, металлические и деревянные прутья, стеклянные и пластиковые бутылки, разорванные куски полицейской формы, разорванные погоны и другие предметы.

По факту организации и участия в массовых беспорядках возбуждено соответствующее уголовное дело по признакам ст. 225 УК РА. На данный момент задержаны 13 человек.

Предварительное следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.