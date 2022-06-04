В Арабкире будет прекращено газоснабжение по улице Фанарджяна
С целью осуществления плановых работ 6 июня с 12:00 до 18:00 часов будет прекращено газоснабжение газопотребителей улицы Фанарджян административного района Арабкир города Ереван.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в ЗАО "Газпром Армения", попросив абонентов соблюдать правила безопасности.
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