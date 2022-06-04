Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь 2022

В Иране за сутки от коронавируса умерли 7 граждан

В Иране за сутки от коронавируса умерли 7 граждан

 В Иране за последние 24 часа от коронавируса умерли 7 граждан, число смертей в стране достигло 141 328 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано 64 новых случая коронавируса, 13 человек  госпитализированы.

В Министерстве здравоохранения Ирана сообщили, что из зарегистрированных в стране 7 млн 232 тыс. 678 случаев 7 млн 54 тыс. 592 человека  выздоровели или выписаны из больниц. 470 граждан в крайне тяжелом состоянии получают лечение в отделениях интенсивной терапии.


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