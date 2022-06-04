4 пострадавших в столкновении на перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна продолжают лечение в стационаре

По данным на 13:30 часов 4 июня, 4 пострадавших в столкновении, которое произошло на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна, продолжают лечение в стационарных условиях.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

4 человека, продолжающих лечение в стационарных условиях, они находятся под наблюдением специалистов. Остальные пострадавшие были выписаны.

Ранее сообщалось, что врезультате произошедшего 3 июня инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян в медицинские учреждения доставлены 60 человек, из них 39 – полицейские.

Возле правительственного особняка произошло столкновение между участниками движения "Сопротивление " и полицейскими силами.