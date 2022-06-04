Католикос надется, что эксперты защитят справедливые права армянского народа на международных площадках

4 июня в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II принял участников Первой международной конференции "Права человека и ответственность. Последствия войны", организованныйЦентром истины и правосудия.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает информационная система Первопрестола.

Попросив благословения Верховного Патриарха, председательЦентра истины и правосудия Гор Мнацаканян сообщил, что в Армению прибыли юристы и ведущие эксперты международного права из 16 стран - для обсуждения проблем, связанных с попранием прав армян Арцаха, военнопленных и перемещенных лиц в результате 44-дневной войны,а также с международным правосудием.

Его Святейшество, подчеркнув важность международной конференции, особенно в эти трудные для армянского народа времена, выразил надежду, что юристы и ведущие эксперты международного права откроют сердца к стоящим перед Арменией и Арцахом вызовам и на международных площадках будут защищать справедливые права армянского народа.

Католикос Всех Армян Гарегин II коснулся также вопроса возвращения пленных, 44-дневной Арцахской войны и ее последствий, проводимой Азербайджаном армянофобской политики, направленной не только против армян Арцаха, но и против религиозных, духовно-культурных памятников общечеловеческого значения, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви также выразил признательность организаторам и участникам конференции за столь важную инициативу, поскольку они пытаются способствовать преодолению послевоенных трудностей.

Верховный Патриарх ответил также на вопросы гостей, которые касались сохранения армянских духовных ценностей и работ, осуществляемых Первопрестолом в этом направлении.