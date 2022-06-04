Акоп Аршакян и посол Италии в Армении подчеркнули дружбу между армянским и итальянским народами

По случаю национального праздника Италии 2 июня заместитель председателя Национального Собрания РА Акоп Аршакян посетил посольство Италии в Армении и выступил там с речью.

Как передает Арменпресс, Аршакян написал об этом на своей странице в Facebook.

"Мы с послом Альфонсо Ди Ризони обоюдно подчеркнули теплые дружественные отношения армянского и итальянского народов на протяжении тысячелетней истории, говорили о богатых культурных, духовных традициях", - отметил Аршакян.

В поздравительном слове вице-спикер НС, в частности, подчеркнул, что первая книга, изданная на армянском языке, вышла в 1512 году в Венеции.

"Одним из важнейших центров возрождения армянской культуры является остров Святого Лазаря в Венеции, где около трех веков действует один из ключевых центров арменоведения - орден Мхитаристов. Он внес неоценимый вклад в дело обогащения не только армянского, но и мирового научно-культурного наследия. Примечательно, что в Италии сосредоточено наибольшее количество арменоведческих центров", - подчеркнул вице-спикер НС.

Он выразил уверенность, что теплые армяно-итальянские отношения, основанные на давних традициях дружбы двух народов, совместными усилиями будут и впредь укрепляться и развиваться.