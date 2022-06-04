В Ереване сдан в эксплуатацию новострой – участок дороги Аргаванд-Ширак

В Ереване был сдан в эксплуатацию уже пятый мост, построенный на реке Раздан, который устанавливает прямую связь между административными районами Малатия-Себастия и Шенгавит, существенно способствуя облегчению движения в столице.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, являясь одним из компонентов проекта автодороги Север-Юг, недавно построенный участок Аргаванд-Ширак имеет также важное межобластное и межгосударственное значение.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Во время церемонии открытия новой дороги мэр Еревана Грачья Саргсян сообщил, что вновь построенная дорога Аргаванд-Ширак является промежуточным участком проходящей через Ереван автомагистрали Север-Юг, которая после завершения строительства участка Аштарак-Бабаджанян позволит добраться из Арагацотнской области в Араратскую область в очень короткое время – минуя центр Еревана.

Мэр поздравил всех с завершением строительства дороги. Он поблагодарил всех партнеров - Азиатский банк развития, строительную компанию Levantina Ingeniería y Construcción, компанию Aegis International, осуществившую проектные и контрольные работы, а также грузинских партнеров иармянскую строительную компанию, которая выполнял непосредственную работу.

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия нового дорожного участка Аргаванд-Ширак в Ереване. В мероприятии также приняли участие вице-премьер Амбарцум Матевосян, мэр Еревана Грачья Саркисян, вице-президент Азиатского банка развития Шихин Чен и другие должностные лица.

Для проверки моста сначала по нему проехали грузовики, затем в своей колонне проехал премьер-министр.

На строительство участка дороги 16 июля 2019 года был подписан договор между мэрией Еревана и компанией “Levantina Ingeniería y Construcción” (Испания). Стоимость контракта составляет 26 млн долларов. Работы начались 6 сентября 2019 года.

Дорожный участок Аргаванд-Ширак является частью западной кольцевой дороги Еревана, а также соединяет административные районы Малатия-Себастия и Шенгавит.

Общая длина дороги составляет 2,7 км, а средняя ширина – 26 м. Участок дороги также включает металлический мост длиной 252 м и шириной 28 м через реку Раздан, а также одну эстакаду на перекрестке улиц Исакова и Бабаджаняна. На пересечении с улицей Ширака построен кольцевой узел. Все существующие коммуникационные линии в зоне воздействия дороги перенесены, под тротуарами проложены подземные коммуникационные трубы. Системы наружного освещения оснащены энергосберегающими LED лампами.

В рамках строительства участка дороги Аргаванд-Ширак была предоставлена компенсация 26 домохозяйствам на общую сумму около 265 млн драмов.

Корреспондент - Арам Саргсян

Фото - Георгий Перкуперкян