Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь 2022

На должность посла США в Румынии впервые выдвинута женщина

На должность посла США в Румынии впервые выдвинута женщина

Президент Джо Байден выдвинул на пост американского посла в Румынии карьерного дипломата Кейтлин Энн Кавалек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Radio România.

Таким образом, послом США в этой стране впервые может стать женщина. Утвердить Кавалек на должность должен будет Сенат Конгресса США.

 

 


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