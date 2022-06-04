В Мали погибли два миротворца ООН
В Мали погибли два миротворца ООН, еще двое получили ранения.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик заявил, что их автомобиль врезался в самодельное взрывное устройство.
Он отметил, что с 22 мая это шестой инцидент, который происходит с миротворческой колонной ООН.
В результате нападения 1 июня в Мали погиб один миротворец ООН, еще трое получили ранения.
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