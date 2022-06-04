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Овик Агазарян отбыл в Казахстан в рамках наблюдательной миссии ПА ОДКБ

Овик Агазарян отбыл в Казахстан в рамках наблюдательной миссии ПА ОДКБ

Член делегации НС РА в ПА ОДКБ Овик Агазарян отбыл в Нур-Султан для участия в референдуме по конституционным изменениям, который состоится 5 июня в Казахстане - в рамках наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальное Собрание РА. 

В рамках миссии состоятся встречи с представителями руководства Сената и Меджлиса, Министерства обороны и Центральной избирательной комиссии.

Будут затронуты вопросы, связанные с ходом референдума, а также вопросы, касающиеся миссией наблюдателей ПА ОДКБ. Также запланированы встречи с представителями других государственных органов.


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