НС Армении 9 июня созывает внеочередное заседание

Национальное Собрание Республики Армения 9 июня в 11:00 часов проведет внеочередное заседание.

Об этом Арменпресс узнал из Национального Собрания РА.

Заседание созывается по инициативе правительства РА.

В повестку включены 14 вопросов, в том числе: о внесении изменений в Закон РА"Об административно-территориальном делении РА" и прилагаемыйпакет проектов законов, о внесении дополнений и изменений в закон "О социальной поддержке", о внесении дополнений в Земельный кодекс Республики Армения и другиепроекты законов.