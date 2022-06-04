В Германии поезд сошел с рельсов: погибли 4 человека, ранены - 30

Недалеко курорта на юге Германии поезд сошел с рельсов, погибли 4 человека, 30человек получили различные ранения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что 15 пострадавших получают стационарное лечение. На момент аварии в поезде находились 60 человек.

Прокуратура и полиция начали расследование – с целью выяснить причины аварии.

Информация о личности погибших не сообщается. Также не уточняется, есть ли в числе жертв водитель. В поезде также было много учащихся.