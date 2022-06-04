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Армяно-российско-азербайджанская рабочая группа уточнила подходы по вопросам пограничного и иного контроля

Армяно-российско-азербайджанская рабочая группа уточнила подходы по вопросам пограничного и иного контроля

В Москве 3 июня состоялось 10-е заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций - под сопредседательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна, вице-премьера России Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Об этом Арменпресс сообщают из правительства Республики Армения.

Стороны обсудили подходы по вопросам пограничного, таможенного и других видов контроля, а также по вопросам безопасного проезда граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Республики Армения и Азербайджанской Республики.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о возможных маршрутах автодороги, соединяющей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахиджеванской Автономной Республикой.

Стороны продолжат работу по выполнениюдоговоренностей,  достигнутых между руководителями Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики о разблокировании транспортных сообщений в регионе.


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