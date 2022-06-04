На трассе Ереван-Севан автомобиль врезался в стену

4 июня в 08:43 часов в Котайкский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на автодороге Ереван-Севан, возле статуи Орла, произошло ДТП. Есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, выяснилось, что на 13-ом километре автодороги Ереван-Севан автомобиль марки Nissan Teana (водитель К. Г.) выехал за пределы проезжей части и врезался в стену.

До прибытия спасателей пострадавшие К. Г. (1988 г. р.) и И.О. (1973 г. р.) были госпитализированы в медицинский центр Абовяна, где медики оценили состояние здоровья последних как удовлетворительное.