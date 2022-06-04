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На трассе Ереван-Севан автомобиль врезался в стену

На трассе Ереван-Севан автомобиль врезался в стену

4 июня в 08:43 часов в Котайкский областной отдел Национального центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на автодороге Ереван-Севан, возле статуи Орла, произошло ДТП. Есть пострадавшие. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, выяснилось, что на 13-ом километре автодороги Ереван-Севан автомобиль марки Nissan Teana (водитель  К. Г.)   выехал за пределы проезжей части и врезался в стену.

До прибытия спасателей пострадавшие К. Г. (1988 г. р.) и И.О. (1973 г. р.) были госпитализированы в медицинский центр Абовяна, где медики оценили состояние здоровья последних как удовлетворительное.


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