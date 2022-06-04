Европейские индексы - 03-06-22
МОСКВА, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.17% и составил 14460.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.23% и составил 6485.30 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7532.95 пункта, а российский RTSI вырос на 0.29% и составил 1199.55 пункта.
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