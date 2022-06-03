Число госпитализированных после инцидента на перекрестке Прошян-Демирчян достигло 50 человек

Министерство здравоохранения Армении сообщает, что по состоянию на 23:00 после инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян в различные медицинские учреждения доставлены 50 человек.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, из доставленных в медицинские центры 34 - сотрудники полиции, 16 - гражданские лица.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сейчас ему делают операцию.

Другим пострадавшим была оказана первичная хирургическая обработка ран.