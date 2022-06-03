Путин заявил, что роль Африки на международной арене растет

Роль Африки на международной арене растет, Россия будет развивать отношения с государствами этого континента. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, приветствуя в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей президента Сенегала, председателя Африканского союза (АС) Маки Саля и председателя комиссии Африканского союза Мусу Факи Махамата.

"Растет роль Африки на международной арене в целом, в политическом плане. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами", - сказал российский лидер.

"Мы на новом этапе развития и придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами", - отметил Путин. По его словам, следование вектору развития отношений между Россией и Африкой имеет положительные результаты. В частности, как указал президент РФ, растет товарооборот. "За первые месяцы текущего года он вырос на 34%. Мы стремимся развивать гуманитарные связи с африканскими странами и будем все делать, то, что зависит от нас, чтобы этот процесс набирал обороты", - уточнил он, добавив, что в России всегда с большим интересом относились к африканской культуре.

Путин также указал, что в России отмечают знаковые для Африканского континента события. Он упомянул отмечавшийся недавно День Африки, а также 60-летие со дня установления дипломатических отношений с Сенегалом. "Скоро, в ближайшие несколько дней, вы будете отмечать и создание Афросоюза, - сказал он. - В этой связи хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в ее борьбе с колониализмом". Президент РФ также напомнил о том, что в 2019 году саммит Россия - Африка прошел именно в Сочи.