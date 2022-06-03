Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан

Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", - говорится в сообщении.