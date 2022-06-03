Байден заявил, что допускает визит в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден в пятницу не исключил, что в скором времени он нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако подчеркнул, что окончательное решение на этот счет пока не принято.

"В настоящий момент у меня нет конкретных планов. <...> Есть вероятность того, что я поеду [в регион] и встречусь как с израильтянами, так и с представителями некоторых арабских стран, в том числе, я ожидаю, что Саудовская Аравия будет включена, если я поеду. Но прямых планов в настоящий момент у меня нет", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Делавэре.

Тогда Байдена спросили, считает ли он, что Саудовская Аравия является "страной-изгоем". "Я не собираюсь менять свое мнение по поводу прав человека. Но моя работа как президента США заключается в том, чтобы принести мир, если я могу. Это то, что я собираюсь делать", - ответил глава вашингтонской администрации.

"Мы забегаем слишком далеко вперед. Чего я хочу, так это видеть, что мы уменьшили вероятность продолжения <...> бессмысленных войн между Израилем и арабскими странами. Это то, на чем я сосредоточен", - добавил Байден, отвечая на вопрос о возможности его встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В четверг газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Байден принял решение в этом месяце совершить поездку в Саудовскую Аравию и впервые встретиться с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По сведениям издания, глава государства намерен восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Остановка в Эр-Рияде намечена в рамках планируемой поездки Байдена в Европу и Израиль.