Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей

Япония приступит к разработке беспилотников, которые смогут оказывать поддержку истребителям нового поколения, разработка будет идти совместно с США как часть технического сотрудничества в оборонной сфере. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила японская газета "Никкэй".

Беспилотники будут вести сбор информации о самолетах противника, обмениваться ей между собой и с пилотируемым истребителем, а также в случае оснащения ракетами смогут вести огонь на поражение.

К 2025 году будет вестись разработка тестового варианта, а с 2026 года Япония приступит к созданию основного варианта. К 2035 году будет начато оснащение армии.

Использование дронов в сочетании с пилотируемыми истребителями позволит добиться преимущества в воздухе. Как сообщает издание, военные действия на Украине показали эффективность и роль дронов. Беспилотные летающие аппараты смогут взять на себя полет в опасные районы, а также заметно расширят возможности наблюдения. Если один пилотируемый самолет стоит около 1 миллиарда иен (около 80 миллионов долларов), то создание дронов может заметно снизить расходы.

Согласно планам правительства Японии, к 2035 году оно оснастит силы самообороны истребителями нового поколения, которые придут на смену используемым сейчас F2. Планируется выпустить около 100 таких самолетов.