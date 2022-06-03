Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь 2022

Главы МИД РФ и ИРИ обсудили переговоры по иранской ядерной программе

Главы МИД РФ и ИРИ обсудили переговоры по иранской ядерной программе

По инициативе иранской стороны 3 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амир Абдоллахианом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе в контексте открывающейся 6 июня 2022 г. сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.


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