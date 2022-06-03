Генеральный директор и член совета директоров группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож покидает свои должности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы", - говорится в сообщении.

В компании при этом отметили, что введенные против Воложа ограничительные меры не распространяются ни на материнскую компанию "Яндекса" Yandex N.V., ни на ее дочерние компании, так как он не является контролирующим акционером. "Яндекс" также уверен, что эта ситуация не повлияет на его операционную деятельность, финансовое состояние и взаимодействие с партнерами. Совет директоров группы компаний после введения персональных санкций в отношении Воложа продолжает функционировать в обычном режиме.

"Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. По решению Аркадия Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями", - рассказали в компании. Волож при этом продолжит помогать компании, однако не будет давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров, отметили в "Яндексе".

После новостей о включении Воложа в санкционный список стоимость акций "Яндекса" в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снижалась до минимума с апреля 2017 года.