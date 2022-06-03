Шольц 9 июня проведет в Берлине переговоры со Столтенбергом
Канцлер Германии Олаф Шольц примет 9 июня в Берлине генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"В центре внимания будет находиться подготовка к саммиту НАТО в Мадриде", - уточнил он. Кроме того, по словам Бюхнера, будут обсуждаться последствия спецоперации России на Украине.
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