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Шольц 9 июня проведет в Берлине переговоры со Столтенбергом

Шольц 9 июня проведет в Берлине переговоры со Столтенбергом

Канцлер Германии Олаф Шольц примет 9 июня в Берлине генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"В центре внимания будет находиться подготовка к саммиту НАТО в Мадриде", - уточнил он. Кроме того, по словам Бюхнера, будут обсуждаться последствия спецоперации России на Украине.


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