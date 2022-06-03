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Саак Варданян назначен и.о. директора ЗАО “Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна”

Саак Варданян назначен и.о. директора ЗАО “Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна”

Решением мэра Еревана Грачья Саркисяна, Саак Варданян назначен исполняющим обязанности директора ЗАО “Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна”. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе метрополитена.


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