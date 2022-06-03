Президент Эстонии освободил от должности семерых министров

Президент Эстонии Алар Карис освободил в пятницу от должности семерых министров, которые входят в Центристскую партию, в том числе глав МИД и МВД. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее представление главе государства сделала премьер-министр Кая Каллас.

"Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая в условиях внутренних разногласий не способна поставить интересы Эстонии выше интересов собственной партии", - пояснила занятую позицию глава кабинета на своей странице в Facebook.

Причиной раздора в правящей коалиции стало голосование центристами в парламенте в среду против одобренного правительством на основе консенсуса законопроекта о начальном образовании на эстонском языке.

От должности отстранены министры государственного управления Яак Ааб, здравоохранения и труда Танель Кийк, иностранных дел Эва-Мария Лийметс, экономики и инфраструктуры Таави Аас, внутренних дел Кристьян Яани, окружающей среды Эрки Сависаар, культуры Тийт Терик.

Премьер предложила правоцентристской партии Isamaa и Социал-демократической партии начать переговоры о формировании нового кабинета министров.