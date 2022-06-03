В странах Ближнего Востока два месяца не прекращаются сильные песчаные бури

Мощные пыльные и песчаные бури уже на протяжении двух месяцев не прекращаются в странах Ближнего Востока, не менее четырех человек погибли, более тысячи оказались в больницах, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу The Guardian.

По данным издания, власти некоторых провинций Ирака из-за сильнейших пыльных бурь вынужденно закрыли школы и учреждения, а 16 мая объявили режим чрезвычайной ситуации. Авиационное ведомство Кувейта приостанавливало вылеты самолетов. В ОАЭ также звучали предупреждения о песчаных бурях. Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, лишь за первые четыре месяца 2022 года песчаные бури накрывали более 35 раз, в то время как прежний рекорд относится к 2019 году, но тогда за весь год песчаные бури регистрировались 48 дней.

"Это нас очень тревожит. Песчаные бури влияют не только на одну страну или одно какое-то конкретное место. Далеко идущие последствия сказываются во всем мире", - приводит издание слова руководителя школы общественного здравоохранения при Университете штата Невада (США) Муге Акпинара-Эльджи.

Мохаммед Махмуд, директор департамента по климату и водным ресурсам Ближневосточного Института в свою очередь предупредил, что количество бурь будет только увеличиваться из-за сильной засушливости земель, особенно в этом регионе.

"Просто взгляните на небо. Темно-оранжевое апокалиптическое небо - это прямое следствие многочисленных песчаных бурь", - приводит его слова The Guardian.