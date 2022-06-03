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Премьер-министр Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Премьер-министр Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр подчеркнул важность партнерства Армения-ЕС и высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по достижению региональной стабильности. В контексте регионального мира и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта Никол Пашинян подчеркнул важность деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Тойво Клаар отметил, что ЕС придает важность углублению сотрудничества с Арменией и поддерживает региональный диалог.

Собеседники обменялись мнениями о реализации достигнутых по итогам брюссельских встреч договоренностей. Были затронуты вопросы, связанные с работой Комиссии по делимитации и безопасности границ, а также разблокированием региональной инфраструктуры.


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