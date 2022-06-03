В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, как передает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

"Я считаю, что Мадрид – это слишком близкий срок. Если речь идет о приеме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев", - сказал Яблоньский.

При этом он уверен, что Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО и не будет блокировать этот процесс. "Я думаю, что окончательно – нет (не будет блокировать кандидатуры Финляндии и Швеции), хотя точно будет выдвигать определенные условия, и они уже были сформулированы. Но переговоры идут, думаю, что они приведут к тому, что мы будем иметь двоих очередных членов НАТО в короткий срок", - сказал Яблоньский.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.