Проектирование новой станции ереванского метро продлится год

Мэр Еревана Грачья Саркисян представил подробности строительства новой станции метро в Ереване. Как сообщает Арменпресс, на совместном заседании постоянных комиссий НС мэр Саркисян отметил, что в 2021 году был объявлен тендер на подготовку проектно-сметной документации для новой станции метро в Ереване.

«В ближайшие дни мы подпишем договор на проектирование и приступим к работам. По договору проектирование продлится один год, и предполагается, что в следующем году в этот период у нас будет готовый проект, который будет рассмотрен, после чего мы объявим тендер на строительные работы. Т.е. это стандартный процесс, в рамках которого происходит любое строительство», - сказал Саркисян.

Мэр Еревана сообщил, что премьер-министр Никол Пашинян дал поручение совместно понять, за счет каких финансовых средств будет построена новая станция ереванского метрополитена и в какой степени будут привлечены частные организации.

«Логика, что можно будет построить новую станцию метро полностью за счет частного сектора, думаю, будет сложной, но, может быть, мы сможем что-то сделать, компенсировать», — заключил Саркисян.