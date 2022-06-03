Премьер-министр Пашинян принял вице-президента АБР

Премьер-министр Никол Пашинян принял вице-президента Азиатского банка развития Шихина Чена.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что Азиатский банк развития является важным для правительства Армении партнером, с которым реализуются масштабные программы. Премьер-министр поблагодарил вице-президента АБР за поддержку правительству Армении во время пандемии коронавируса и выразил надежду, что в будущем стороны смогут сосредоточиться на повестке экономического развития.

По словам премьер-министра, АБР играет ключевую роль в ряде важных программ, реализуемых в Армении, и он видит хорошие возможности для более активного продолжения дальнейшего сотрудничества. Никол Пашинян также отметил важность поддержки реализуемой правительством повестке реформ и налаженного активного сотрудничества между АБР и частным сектором нашей страны.

Никол Пашинян добавил, что цель правительства - как можно быстрее и эффективнее осуществить строительство автомагистрали Север-Юг, отметив, что в сложившейся ситуации важность последней увеличивается.

В свою очередь Шихин Чен поблагодарил правительство Армении за тесное сотрудничество, подчеркнув факт реализации эффективных программ совместно с армянской стороной. По словам вице-президента АБР, они готовы придать новый импульс реализуемым в Армении проектам и расширить направления сотрудничества. В то же время г-ин Чен подчеркнул готовность АБР и впредь оказывать содействие приоритетам правительства Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили ход реализации совместных проектов, строительство автомагистрали Север-Юг, а также вопросы дальнейшего сотрудничества.