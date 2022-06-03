СМИ: учения НАТО проходят на румынском полигоне Смырдан недалеко от границы с Украиной

Военные Румынии, а также пяти других европейских стран НАТО и США участвуют в международных учениях в Центре НАТО в населенном пункте Смырдан (уезд Галац). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу Радио Румынии.

"В ходе международных маневров сегодня пройдет сегмент подготовки, во время которого военные НАТО будут использовать сухопутную и воздушную боевую технику, - указывается в сообщении. - В этих международных учениях, которые проходят с 24 мая в Центре боевой подготовки Смырдан, принимают участие более 1 тыс. румынских военных вместе с военными из Франции, Бельгии, Болгарии, Италии, Португалии и США".

Радио отмечает, что цель маневров - "повышение уровня взаимодействия посредством командных учений с использованием компьютеров, маневров войск на территории и тактической подготовки с боевыми стрельбами". В ходе таких учений командование многонациональной бригады "Юг - Восток" наращивает способность командовать силами, дислоцированными в юго-восточном регионе НАТО.

Согласно СМИ, речь идет о ежегодных учениях Scorpions Legacy 2022, масштаб которых в этом году, однако, значительно увеличен. Населенный пункт Смырдан находится в 25 километрах от границы с Украиной и в 10 км от границы с Молдавией.