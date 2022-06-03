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Фонды «Дженесис Армения» и «Ум» начинают масштабную программу для участников 44- дневной войны

Фонды «Дженесис Армения» и «Ум» начинают масштабную программу для участников 44- дневной войны

Совместными усилиями Фондов «Дженесис Армения» и «Ум» стартует масштабный проект «Реинтеграция через образование», который позволит молодым людям, участвовавшей в 44-дневной войне (в первую очередь, получившим в результате войны инвалидность), посредством качественного образования и социально-психологической поддержки реинтегрироваться в общество.

Как передает «Арменпресс», Фонды «Дженесис Армения» и «Ум» при содействии Армянского фонда Франции,  также многочисленных доноров создадут участникам программы возможность посредством 6-месячных интенсивных курсов переподготовки стать конкурентоспособными специалистами в области ИТ.

Бенефициарам будет предоставлена возможность выйти на рынок ИТ-труда с высокими профессиональными знаниями, навыками общения, переговоров, управления и командной работы, в том числе и международной.

Проект «Реинтеграция через образование» начнется в августе 2022 года после тщательного отбора участников и тренеров.

Чтобы стать участником программы, кандидаты пройдут избирательные этапы, затем будет проведен окончательный отбор.


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