Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь 2022

Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване

Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в Ереване 10 июня. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что Армения в настоящее время председательствует в ОДКБ.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписана Программа консультаций по внешней политике, обороне и безопасности для представителей государств-членов ОДКБ на 2022-2024 годы.

Мария Захарова сообщила, что в рамках заседания Сергей Лавров проведет в Ереване ряд двусторонних встреч.


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