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Арарат Мирзоян подтвердил на встрече с Тойво Клааром необходимость возобновления работы сопредседательства МГ ОБСЕ

Арарат Мирзоян подтвердил на встрече с Тойво Клааром необходимость возобновления работы сопредседательства МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Арарат Мирзоян представил позицию Армении по установлению мира и стабильности в регионе, по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и в этом контексте подтвердил необходимость возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам брюссельских встреч. Министр Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного, неверного толкования договоренностей, подчеркнул необходимость риторики и практических шагов для обеспечения конструктивной атмосферы.

Собеседники обменялись мнениями вокруг работ комиссии по демаркации и пограничной безопасности, вопросов, связанных с разблокированием экономических и транспортных коммуникаций региона.

Министр Мирзоян счел неприемлемыми непрекращающиеся попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе посредством воинственных заявлений и пограничных провокаций.


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