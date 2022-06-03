В Ереване проходит 67-я сессия Европейской региональной комиссии ВТО ООН

В Ереване проходит 67-я сессия Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН, которая завершися 3 июня.

Как передает «Арменпресс», в 67-й сессии участие принимают более 90 делегатов, в числе которых глава ВТО Европейского региона, международные спикеры сферы туризма, а также руководители, должностные лица, представители СМИ 40 стран-членов ВТО Европейского региона.

Главный специалист Управления международного сотрудничества Комитета по туризму Лусине Авакян отметила, что 67-я сессия для государств-членов ВТО - это возможность вместе обсудить нынешнюю туристическую ситуацию, вызовы сферы и осуществление совместных действий, необходимых для превращения туризма в более стабильную и надежную сферу.

«На 66-й сессии Европейской региональной комиссии ВТО ООН, проходящей со 2 по 4 июня 2021 года в Афинах (Греция) была выдвинута кандидатура Республики Армения для включения в состав Исполнительного совета ВТО ООН и проведения в Армении 67-й сессии Европейской региональной комиссии ВТО ООН. Проведение сессии в Армении будет способствовать повышению имиджа и узнаваемости страны как туристического направления и укреплению позиций Армении в регионе Европы», - сказала она.

Специалист отметила, что в рамках сессии 3 июня планируется и организация конференции «Туризм и сельское развитие. Как местный опыт формирует и оценивает туристическое место», в которой, в числе представителей стран-членов Европейского региона, примут участие и представители государственного и частного секторов Армении.

Заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян отметил, что агротуризм во всем мире способствует быстрому развитию сельских общин их активности, занятости, предотвращает опустение сельских общин.

«Сельский туризм в первую очередь способствует повышению узнаваемости региона, культуры и питания. Помимо важных обстоятельств, которые привносит с собой агротуризм, между производителем и потребителем устанавливается интересная связь в плане культурно-территориального сотрудничества. Поскольку гастротуризм (винный туризм) в настоящее время в Армении очень хорошо развивается, Винный фонд и правительство Республики Армения проводят большую работу по возвращению туристов. Только попробовав качественные, вкусные продукты и приобретя этот опыт, мы вернем туристов. Именно поэтому мы совмещаем сельское хозяйство и туризм, чтобы среди всех необходимых составляющих турист получил лучшее в сфере агротуризма», - сказал замминистра.

Он отметил, что в ходе 67-й сессии Европейской региональной комиссии ВТО ООН будет прекрасная возможность обсудить программы, направленные на развитие сотрудничества в сфере туризма с официальными лицами стран-членов ВТО ООН, которые являются целевым рынком для Армении, т.к. а также создадут новые возможности для сотрудничества.

Туризм является одним из самых быстрорастущих секторов экономики. Это приоритетный сектор экономики Армении. В 2018 году сектор инвестировал в мировую экономику $8,8 трлн, что составило 10,4% ВВП Армении.

Инвестиции в туристическую сферу в ВВП Армении в 2018 году составили 14,1%, около 1,8 млрд долларов. До пандемии COVID-19 Армения фигурировала в международных индексах и на страницах влиятельных новостных агентств как привлекательное туристическое направление. В частности, в 2019 г. по сравнению с 2017 годом Армения улучшила свой рейтинг на 5 пунктов в Индексе конкурентоспособности туризма Всемирного экономического форума. В туристическом секторе Армении за последние 5 лет зарегистрирован значительный рост, среднегодовой прирост прибывающих туристов составил около 9%.