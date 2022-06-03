Выступление постпреда РА в ООН на встрече СБ ООН на тему ответственности за грубые нарушения международного права

Постоянный представитель Республики Армения в Организации Объединенных Наций Мгер Маргарян выступил на встрече Совета Безопасности ООН на тему ответственности за грубые нарушения международного права.

Как сообщили «Арменпресс» в постоянном представительстве Армении в ООН, 2 июня в Совете Безопасности ООН под председательством премьер-министра Албании состоялось обсуждение на тему «Укрепление ответственности и справедливости в случае грубых нарушений международного права».

С докладами выступили председатель Международного суда Джоан Донахью и верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет.

В своем выступлении на встрече постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян коснулся вопроса безнаказанности совершенных в прошлом преступлений в контексте предотвращения геноцидов, преступлений против человечности и военных преступлений.

Он отметил, что Армения неоднократно предупреждала международное сообщество о распространяющейся в Азербайджане антиармянской ненависти и расистской риторике, что также задокументировано международными структурами. Обратившись к военной агрессии, развязаной Азербайджаномм в 2020 году, посол Маргарян отметил, что Азербайджан, нарушая обязательства, установленные международным гуманитарным правом, продолжает удерживать в плену армянских военнопленных и гражданских лиц. Посол затронул и обязательства Азербайджана по сохранению армянского культурного и религиозного наследия и ликвидации антиармянской ненависти.

Постоянный представитель РА отметил, что как основной орган ООН Международный суд юстиции играет центральную роль в гарантировании правосудия и ответственности и укреплении веры в международное право.