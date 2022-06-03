Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана прекратилась

Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана, начавшаяся в пятницу на общем участке границы двух государств, прекратилась. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Закончилась перестрелка, с обеих сторон есть раненые", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, на месте перестрелки находятся пограничные представители обеих республик.

"Стороны проводят переговоры по выяснению подробностей произошедшего инцидента", - отмечается в сообщении.

Ранее Киргизия зафиксировала переброску Таджикистаном тяжелой военной техники в район вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Перестрелка между пограничными подразделениями Кыргызстана и Таджикистана на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжается. Более того, Пограничная служба ГКНБ фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы", - говорится в сообщении.

Обстановка на границе двух государств обострилась 3 июня. По версии киргизской стороны, таджикские военнослужащие незаконно проникли на территорию Киргизии возле местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области. Они проигнорировали требование покинуть территорию сопредельного государства, после чего началась перестрелка.