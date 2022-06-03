Германия сократила экспорт в Россию в апреле на 10%, импорт упал на 16,4%

Объем германского экспорта в Россию в апреле 2022 года снизился на 10% относительно марта на фоне санкций и различных экспортных ограничений и составил 0,8 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В марте показатель рухнул более чем на 60%, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Импорт из РФ в Германию сократился на 16,4%, до 3,7 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта, с поправкой на календарные и сезонные факторы, увеличился в апреле на 4,4% в помесячном исчислении, до 126,4 млрд евро, тогда как импорт повысился на 3,1%, до 122,8 млрд евро.

В годовом выражении общий объем экспорта Германии вырос на 12,9%, импорт взлетел на 28,1%.

Таким образом, профицит внешнеторгового баланса Германии в апреле составил 3,5 млрд евро, увеличившись с 1,9 млрд евро месяцем ранее. В апреле 2021 года был зафиксирован профицит в 16,1 млрд евро.