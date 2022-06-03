Армен Григорян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

3 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял делегацию, возглавляемую спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Секретарь СБ высоко оценил роль ЕС в решении этого вопроса.

Стороны особо коснулись существующих гуманитарных проблем, в частности, проблемы возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.