 Для оказания содействия Арцаху реализовано более 20 социальных программ

В целях смягчения последствий военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, Министерство труда и социальных вопросов предоставило Министерству труда и социальных вопросов в 2021 году около 61,4 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

Он отметил, что для оказания социального содействия Арцаху реализовано более 20 программ. Министр сообщил, что оказана помощь вынужденным переселенцам Арцаха, раненым военнослужащим, их семьям, гражданам, лишившимся недвижимости и другим.

«Сейчас, по сути, мы вышли за рамки логики социальной помощи, мы уже должны направлять наши программы на программы развития, уже согласованные с нашими арцахскими партнерами», - заключил Мкртчян.