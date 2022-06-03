Придаем важность сотрудничеству: Жанна Андреасян и София Захараки посетили Армяно-греческий государственный колледж

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян и заместитель министра туризма Греческой Республики София Захараки 2 июня посетили Армяно-греческий государственный колледж туризма, сервиса и пищевой промышленности Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, принимая высоких гостей, студенты колледжа представили художественную программу, получив высокую оценку. С приветственной речью выступил директор колледжа Артур Казарян, который коснулся успехов учебного заведения, стоящих после пандемии вызовов и путей их преодоления, а также содействия, оказанного Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, Министерством туризма Греции и посольством Греческой Республики в Республике Армения.

Заместитель министра образования и науки РА Жанна Андреасян отметила, что в колледже дети изучают греческий язык и знакомятся с греческой культурой. Она подчеркнула ключевое значение сотрудничества с греческими учебными заведениями в фотмате Erasmus Plus.

«Министерство готово всячески поддерживать этот процесс. Мы придаем большое значение сотрудничеству между нашими и греческими учебными заведениями», - сказала замминистра.

Заместитель министра туризма Греческой Республики София Захараки коснулась важности деятельности Армяно-греческого государственного колледжа туризма, сервиса и пищевой промышленности, приоритетности программ обмена и исторически сложившихся дружеских отношений между двумя народами.

Затем высокие гости прослушали выступления студентов колледжа. Они прочли отрывки из произведений греческих писателей.

Состоялось обсуждение, в ходе которого заместитель министра образования и науки РА Жанна Андреасян говорила о возможностях расширения границ преподавания греческого языка.

«Знание языка становится новой возможностью освоить профессию, пройти трудовую практику», - сказала замминистра.

Обсуждались вопросы сотрудничества с греческими учебными заведениями в сфере среднего профессионального образования и совместных образовательных программ.

Встреча прошла в теплой конструктивной атмосфере.