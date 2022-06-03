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Очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций состоится 3 июня

Очередное заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций состоится 3 июня

Под сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России 3 июня в Москве состоится очередное заседание рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций.

Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

Рабочая группа, сформированная под сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, в последний раз встречалась в декабре 2021 года.


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