Представители США и ЕС обсудили обеспечение экспортного контроля в отношении России

Заместитель министра торговли США Дон Грейвс, постоянный представитель США при Европейском союзе Марк Гитенстайн, помощник министра торговли США Мэтью Акселрод в четверг обсудили с главой кабинета председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом и генеральным директором Еврокомиссии по вопросам торговли Сабиной Вейанд обеспечение экспортного контроля в отношении России, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Делегации обсудили, как они могут нарастить взаимодействие, чтобы обеспечить эффективное соблюдение ужесточенного [экспортного] контроля, введенного в отношении России", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Минторга США.

Целью сотрудничества США и ЕС в этой области будут поддержание регулярного диалога по вопросам соблюдения экспортного контроля, расширение обмена информацией об обходе такого контроля и оказание содействия при расследованиях.

Стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Брюсселе.