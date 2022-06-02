В Словакии заявили, что эмбарго на нефть из РФ сделает невозможными поставки в Европу

Согласованное Евросоюзом частичное эмбарго на российскую нефть в его нынешнем виде приведет к тому, что единственный в Словакии и один из крупнейших в странах Центральной Европы нефтехимический комбинат Slovnaft через восемь месяцев не сможет поставлять нефтепродукты на ключевые рынки региона. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении комбината, содержание которого приводит агентство Reuters.

Согласно заявлению, заводу придется "сократить переработку [нефти] до уровня ниже технологического минимума", что также "сделает невозможным снабжение [нефтепродуктами] внутреннего рынка".

Ранее в четверг послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод "Дружба", однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли.