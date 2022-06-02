Три человека погибли при нападении террористов на автобус в Сирии
20:26, 2 Июнь 2022
Три человека были убиты и не менее 21 получили ранения при нападении группы террористов на автобус в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг сирийское информационное агентство SANA.
По его сведениям, вооруженное нападение было совершено в районе Аш-Шула на юге провинции. Погибшие и пострадавшие являются гражданскими лицами.
Детали происшествия уточняются. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
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