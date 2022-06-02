Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,1 млн баррелей и на 27 мая составили 414,7 млн баррелей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минэнерго США.

При этом в Минэнерго уточнили, что текущий объем запасов примерно на 15% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

Августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,14%, до $117,61 за баррель, стоимость нефти WTI росла на 1,34%, до $116,8 за баррель.