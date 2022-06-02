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В МИД РФ заявили, что антироссийские санкции ЕС не останутся без ответа

В МИД РФ заявили, что антироссийские санкции ЕС не останутся без ответа

Россия не оставит без ответа никакие санкции Европейского союза. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, отвечая на вопрос о согласованном в ЕС шестом пакете антироссийских санкций.

"В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа, - сказал замминистра. - Наши соответствующие структуры будут решать коллегиально, [в чем будет состоять ответ]".


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