Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России

Послы стран ЕС на встрече в Люксембурге в четверг одобрили шестой пакет санкций против РФ, который включает ограничения для компаний в нефтяной и банковской сфере, а также на работу СМИ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в частности, он содержит запрет на поставки российской нефти морским путем, что "в сочетании с индивидуальными мерами Польши и ФРГ, позволит сократить закупки на 92% до конца года". Данный пункт дополняется "возможностью введения запрета на импорт нефти из РФ по нефтепроводу". Кроме того, вводится запрет на предоставление услуг российским компаниям в нефтяной отрасли.

Шестой пакет санкций предусматривает отключение от SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. Документ также предусматривает запрет на работу трех российских медиаорганизаций в ЕС.

Как ранее в четверг сообщил журналистам в Брюсселе источник в Совете ЕС, "шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу".