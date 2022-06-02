МО Греции готово приложить все усилия для поддержки Армении в преодолении существующих вызовов

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 2 июня принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине заместителя министра национальной обороны Греческой Республики Никоса Хардалиаса и возглавляемую им делегацию в сопровождении заместителя министра обороны Армении Карена Брутяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Католикос Всех Армян выразил радость по поводу тесного сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

Коснувшись сложной ситуации в регионе, Его Святейшество выразил обеспокоенность непрекращающимися угрозами в адрес Армении и посягательствами Азербайджана на Арцах. По этому поводу Гарегин II выразил уверенность, что ВС Армении смогут проявить дух и волю, чтобы воспрепятствовать милитаристским устремлениям Азербайджана.

Католикос Всех Армян выразил благодарность властям Греции в лице господина Никоса Хардалиаса за братскую поддержку народу Армении в трудные дни Арцахской войны.

Заместитель министра национальной обороны Греции, поблагодарив Его Святейшество за теплый прием, подчеркнул, что дружба армянского и греческого народов идет из глубины веков. Касаясь армяно-греческого военного сотрудничества, г-н Никос Хардалиас отметил, что министерство обороны Греции готово приложить все усилия для его углубления и содействия Армении в преодолении существующих вызовов.

В ходе беседы были затронуты межцерковные отношения. По этому поводу Католикос Всех Армян передал свои братские приветствия и наилучшие пожелания архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму II.

Его Святейшество пожелал, чтобы армяно-греческие отношения под покровительством Пресвятой Десницы Божией увенчались новыми свершениями на благо благополучной и мирной жизни двух братских народов.