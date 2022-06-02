Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество

Многие поставщики электроэнергии в Швейцарии значительно повысят тарифы в 2023 году, в стране возможна нехватка электричества следующей зимой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom.

"Согласно опросу компаний, занимающихся энергоснабжением, проведенному ElCom, базовые тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в следующем году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, остается неопределенность. Нехватка не исключается в зависимости от ситуации", - говорится в документе.

Ведомство добавляет, что большая часть ответивших на этот опрос компании будет взимать более высокие тарифы следующем тарифном году, в среднем они планируют поднять стоимость на 47%. В опросе, который проводился в мае, приняли участие 172 компании из 613, куда обратилась комиссия.

В документе подчеркивается, что экспортные возможности соседних стран будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности поставок в Швейцарию следующей зимой.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и электричество.